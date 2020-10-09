Московские районы реновации получат авторскую архитектуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Масштабный архитектурный конкурс на разработку решений для кварталов реновации может стартовать в Москве к конце 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По словам Кузнецова, город переходит к "сочинению" образов новых районов и архитектуры зданий.

"Для этого мы запускаем масштабнейший, беспрецедентный в истории города архитектурно-градостроительный конкурс. Он затронет все районы реновации и будет посвящен как раз поиску идентичности каждого из них", – пояснил он.

Запустить конкурс, отметил Кузнецов, планируется в конце этого года, представят концепции общественности весной 2021 года.

"Мы переходим к большой, масштабной работе по поиску образов районов в архитектуре. Они должны быть не просто набором зданий, у них должно быть свое лицо, с принципиально иным качеством городской среды, архитектуры и общественных пространств. На их основании предложенных концепций будет делаться и проектирование, и рабочая документация, и собственно строительство в этих районах", – рассказал Кузнецов.

Ранее свыше 260 семей получили новое жилье по программе реновации в ТиНАО.