Свыше 260 семей получили новое жилье по программе реновации в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ТиНАО по программе реновации новые квартиры получила 261 семья, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Всего в новые благоустроенные квартиры здесь переедут более 8,4 тысячи семей", – говорится в сообщении.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, к началу октября в ТиНАО новые квартиры получили жители 15 домов в поселке Шишкин Лес и поселке Армейский, а также в городском округе Щербинка.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что полностью завершено расселение жителей пяти домов.

"В них проживали 215 человек из 75 семей, все они уже переехали в новые квартиры", – уточнил Гаман.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин напомнил, что с начала года в ТиНАО введены в эксплуатацию две новостройки по адресам поселок Шишкин Лес, дом 9, корпус 1, и дом 21, корпус 1. По его словам, новый дом в поселении Мосрентген планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе планируют построить детский сад на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс по программе реновации. Здания расположатся в 15-м микрорайоне. Оба объекта будут оснащены бассейнами. Проект планировки территории также предусматривает ремонт дорог, благоустройство и озеленение. В порядок приведут придомовые и дворовые территории.

Также по программе реновации ввели три жилых дома в Зеленограде. Два здания расположены в районе Крюково на Георгиевском проспекте, корпусе 1934, и корпусе 1935, еще один дом – в районе Старое Крюково на Солнечной аллее, корпусе 934.