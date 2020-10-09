Свыше 260 семей получили новое жилье по программе реновации в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ТиНАО по программе реновации новые квартиры получила 261 семья, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Всего в новые благоустроенные квартиры здесь переедут более 8,4 тысячи семей", – говорится в сообщении.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, к началу октября в ТиНАО новые квартиры получили жители 15 домов в поселке Шишкин Лес и поселке Армейский, а также в городском округе Щербинка.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что полностью завершено расселение жителей пяти домов.
"В них проживали 215 человек из 75 семей, все они уже переехали в новые квартиры", – уточнил Гаман.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин напомнил, что с начала года в ТиНАО введены в эксплуатацию две новостройки по адресам поселок Шишкин Лес, дом 9, корпус 1, и дом 21, корпус 1. По его словам, новый дом в поселении Мосрентген планируют ввести в эксплуатацию до конца года.
Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе планируют построить детский сад на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс по программе реновации. Здания расположатся в 15-м микрорайоне. Оба объекта будут оснащены бассейнами. Проект планировки территории также предусматривает ремонт дорог, благоустройство и озеленение. В порядок приведут придомовые и дворовые территории.
Также по программе реновации ввели три жилых дома в Зеленограде. Два здания расположены в районе Крюково на Георгиевском проспекте, корпусе 1934, и корпусе 1935, еще один дом – в районе Старое Крюково на Солнечной аллее, корпусе 934.
"Это наш город": новый дом по программе реновации построили в районе Ростокино
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