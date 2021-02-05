В Москве согласован проект строительства жилого комплекса в Западном Дегунине

12:38
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Москомэкспертиза утвердила проект строительства жилого комплекса в районе Западное Дегунино. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Два отдельно стоящих корпуса возведут на земельном участке 75/77 на Дмитровском шоссе в Северном административном округе столицы. Запланированы работы по созданию подземной парковки и зоны отдыха на кровле стилобата, который соединит здания.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в жилом комплексе будет два подземных этажа. В наземной части строений разместят нежилые помещения общественного значения, а также пост охраны, переговорную и помещения для технических нужд.
На эксплуатируемой кровле стилобата разместят зону отдыха с доступом как из жилой, так и из нежилой части здания. Для маломобильных граждан добавят подъемник с уровня земли.
Территорию вокруг жилого комплекса благоустроят. Подъезд к зданию будет устроен таким образом, чтобы у легковых автомобилей и пожарной техники был свободный доступ.
В пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства 5 февраля объявили о выдаче разрешения на строительство нового дома в ТиНАО. В Филимонковском поселении построят еще один корпус жилого комплекса "Середневский лес".
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