Два дома на 288 квартир построят на западе столицы

12:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На западе столицы в районе Очаково-Матвеевское возведут два дома на 288 квартир в рамках жилой застройки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Как уточняется, два 20-этажных корпуса появятся на улице Озерной.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что на первых этажах корпусов разместят входные группы с колясочными, комнаты охраны, а также служебно-бытовые помещения. Корпуса, по его словам, соединят одноуровневой подземной парковкой.
"Кроме того, проектом предусмотрена внутренняя отделка квартир и помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений в соответствии с их функционалом", – приводятся в сообщении слова Леонова.
В пресс-службе отметили, что во дворе планируют оборудовать площадки для детей и занятий спортом, а также зоны отдыха для взрослых.
Ранее сообщалось, что пять корпусов жилого комплекса "Лефортово парк" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы. Общая площадь пяти новых строений составляет 101,6 тысячи квадратных метров. Первые этажи являются нежилыми и отведены под магазины, кафе и предприятия сферы услуг.
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