Два дома на 288 квартир построят на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На западе столицы в районе Очаково-Матвеевское возведут два дома на 288 квартир в рамках жилой застройки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как уточняется, два 20-этажных корпуса появятся на улице Озерной.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства "Многоэтажная жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что на первых этажах корпусов разместят входные группы с колясочными, комнаты охраны, а также служебно-бытовые помещения. Корпуса, по его словам, соединят одноуровневой подземной парковкой.

"Кроме того, проектом предусмотрена внутренняя отделка квартир и помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений в соответствии с их функционалом", – приводятся в сообщении слова Леонова.

В пресс-службе отметили, что во дворе планируют оборудовать площадки для детей и занятий спортом, а также зоны отдыха для взрослых.

Ранее сообщалось, что пять корпусов жилого комплекса "Лефортово парк" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы. Общая площадь пяти новых строений составляет 101,6 тысячи квадратных метров. Первые этажи являются нежилыми и отведены под магазины, кафе и предприятия сферы услуг.