Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08:49

В составе жилого комплекса "Середневский лес" в ТиНАО построят новый корпус

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый корпус на 414 квартир построят в составе жилого комплекса "Середневский лес" в ТиНАО.

"Группа компаний "ПИК" получила разрешение на строительство корпуса 1.3 жилого комплекса "Середневский лес" (Филимонковское поселение ТиНАО, вблизи деревни Середнево)", – объявили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Согласно проекту, новый корпус будет девятиэтажным. Общая жилая площадь здания составит порядка 17 тысяч квадратных метров.

В 2020 году, как уточнили в комитете, были выданы разрешения на строительство корпусов 1.4, 1.5 и 1.6. Строительство этих жилых зданий пока продолжается.

Накануне пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города анонсировала работы по строительству двух жилых домов в районе Очаково-Матвеевское. В общей сложности они будут рассчитаны на 288 квартир.

Власти Москвы планируют за два года решить проблемы обманутых дольщиков

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать