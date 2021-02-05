В составе жилого комплекса "Середневский лес" в ТиНАО построят новый корпус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый корпус на 414 квартир построят в составе жилого комплекса "Середневский лес" в ТиНАО.

"Группа компаний "ПИК" получила разрешение на строительство корпуса 1.3 жилого комплекса "Середневский лес" (Филимонковское поселение ТиНАО, вблизи деревни Середнево)", – объявили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Согласно проекту, новый корпус будет девятиэтажным. Общая жилая площадь здания составит порядка 17 тысяч квадратных метров.

В 2020 году, как уточнили в комитете, были выданы разрешения на строительство корпусов 1.4, 1.5 и 1.6. Строительство этих жилых зданий пока продолжается.

Накануне пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города анонсировала работы по строительству двух жилых домов в районе Очаково-Матвеевское. В общей сложности они будут рассчитаны на 288 квартир.

