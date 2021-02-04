Деловой комплекс появится на Автозаводской улице

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Деловой комплекс в стиле современного минимализма построят на юге столице. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Как уточняется, объект появится на улице Автозаводской, доме 23, строении 86.

"Проект предусматривает реконструкцию здания, которое сейчас находится по этому адресу, и его надстройку до шести этажей. Новый комплекс выполнят в стиле современного минимализма. Строгие вертикальные окна будут задавать ритм фасаду, делая его более динамичным. Первый этаж будут поддерживать узкие колонны", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что общая площадь шестиэтажного комплекса составит свыше 29 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся офисы, кафе и рестораны, а наверху будут опенспейсы.

Фасады облицуют серым керамогранитом и металлическими панелями, покрытыми матовой краской, частично будет выполнена отделка "под кирпич".

Ранее сообщалось, что многофункциональный деловой центр планируют возвести в Ольминском проезде. Площадь объекта составит 12,4 тысячи квадратных метров. Здание будет шестиэтажным. Почти пять тысяч квадратных метров займут офисные помещения, около четырех тысяч – паркинг. Ожидается, что в комплексе расположатся объекты спорта и культразвития, торговли, общепита и бытового обслуживания.