Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:45

В Москве планируют вводить 3–3,5 млн кв м жилья в год по программе реновации

город реновация

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

В Москве по программе реновации ежегодно необходимо вводить не менее 3 миллионов квадратных метров жилья. Заявление сделал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время в городе на стадиях проектирования и строительства находятся 266 домов. Их общая площадь составляет 4,6 миллиона квадратных метров. Еще 500 площадок с потенциалом строительства 7,8 миллионов квадратных метров жилья находятся в разработке.

"Перед нами стоит задача увеличить ввод жилья по программе реновации до уровня 3–3,5 миллиона квадратных метров в год", – приводит РИА Новости слова Бочкарева.

Ранее Росреестр по столице поставил на кадастровый учет 27 домов по программе реновации жилья за четыре месяца.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать