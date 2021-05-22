В Москве планируют вводить 3–3,5 млн кв м жилья в год по программе реновации

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

В Москве по программе реновации ежегодно необходимо вводить не менее 3 миллионов квадратных метров жилья. Заявление сделал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время в городе на стадиях проектирования и строительства находятся 266 домов. Их общая площадь составляет 4,6 миллиона квадратных метров. Еще 500 площадок с потенциалом строительства 7,8 миллионов квадратных метров жилья находятся в разработке.

"Перед нами стоит задача увеличить ввод жилья по программе реновации до уровня 3–3,5 миллиона квадратных метров в год", – приводит РИА Новости слова Бочкарева.

Ранее Росреестр по столице поставил на кадастровый учет 27 домов по программе реновации жилья за четыре месяца.

