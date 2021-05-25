Более 280 человек в течение двух лет докупили жилплощадь по программе реновации в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

283 человека решили докупить жилплощадь в домах по реновации в течение двух лет после заключения договора. Всего зафиксировано 960 подобных случаев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В Московский фонд реновации жилой застройки от жителей поступило 283 заявки на приобретение площадей в течение первых двух лет с момента переезда в новое жилье. Сейчас уже подписано 202 договора", – заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Уточняется, что участники программы могут докупить дополнительные метры в момент переезда со скидкой 10% либо в течение двух лет после переезда. Кроме того, взять можно и дополнительную квартиру, в том числе и в другом районе, но только один раз, и ее площадь не должна превышать 100 квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным открыли выставку "Московская реновация: шаг в будущее", расположенную в здании нижней палаты российского парламента. В рамках экспозиции демонстрируются фотографии, видеоролики и текстовый контент, рассказывающие о разработке программы, ее ходе и перспективах. Представлены также и интерактивные элементы, с помощью которых можно посмотреть карту реновации, примеры готовых интерьеров и благоустройства территорий.

