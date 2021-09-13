Шестнадцатый дом по программе реновации передали под заселение на востоке столицы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Ивановское на востоке столицы передали под заселение шестнадцатый дом по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, новостройка расположена по адресу Зеленый проспект, дом 97А.

В прошлом году в этом районе было начато расселение в доме 93А на Зеленом проспекте. Всего в ВАО столицы новые квартиры получат свыше 200 тысяч человек из 1 062 домов. 21 новый дом уже строят, еще 34 проектируют.

"С начала реализации программы в округе уже введено 19 домов, в том числе с начала этого года – 15 новостроек. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще четыре жилых дома", – отметил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что 17 новостроек передали под заселение в рамках программы реновации в Западном административном округе Москвы. Первые жильцы начали переезжать в новый дом 31 августа из корпусов 1 и 2 дома 1 на улице Пивченкова. Всего в ЗАО планируется расселить 105 тысяч горожан из 559 домов. Для этого подобраны 54 стартовые площадки.

