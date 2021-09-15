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Город

17:02

Около 20 домов планируется расселить в Головинском районе по программе реновации

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Головинском районе столицы по программе реновации планируют расселить 18 домов до 2024 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, в июне жители четырех домов по адресам улица Онежская, дом 31, 33 и 43/70, а также улица Смольная, дом 23, корпус 1, начали переезжать по программе реновации.

"За это время более 30 семей уже въехали в новые квартиры", – приводятся в материале слова Левкина.

Он отметил, что в Головинском районе под заселение передано три новых жилых корпуса. Два из них находятся на улице Флотской, один – на Авангардной.

По словам Левкина, из 16 подобранных на территории района стартовых площадок восемь объектов возводится и проектируется, три дома заселяется, одна новостройка введена в эксплуатацию, в четырех корпусах идет подготовка к строительно-монтажным работам.

Уточняется, что всего в этом районе по программе реновации планируют расселить 137 жилых домов.

Ранее Левкин сообщил, что из пятиэтажки на Авиационной улице начали расселять людей в рамках программы реновации. Горожане начали въезжать в новостройку по адресу Новощукинская улица, дом 8. Также с 10 сентября запланирована выдача смотровых ордеров жителям дома 6 на Новощукинской улице.

Кроме того, жилой дом, построенный по программе реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово. Новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице. Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.

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