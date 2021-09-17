В СВАО заселяют 19 новостроек по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На северо-востоке Москвы заселяют 19 новостроек по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, фактическое расселение по программе реновации началось в Бабушкинском районе и Южном Медведкове в 2018 году.
"За три года под заселение передали 19 домов. Благодаря этому около 2 000 семей смогли отпраздновать новоселье. Сейчас на территории округа для нужд программы строят и проектируют 34 объекта", – отметил Левкин.
Новые дома уже готовы в Северном и Южном Медведкове, Бабушкинском, Северном, Лосиноостровском, Марьиной Роще, Ярославском, Бутырском и Ростокине. В общей сложности в программу реновации вошли 499 домов. Новое жилье получат 86 500 человек.
"В рамках первого этапа планируется переселить 12 300 человек из 71 дома", – заключил Левкин.
Ранее сообщалось, что в Головинском районе планируется расселить 18 домов по программе реновации. Выполнить программу хотят до 2024 года.
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