Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО

Сергей Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов Северо-Западного округа. Пост опубликован в официальном блоге мэра.

Речь идет о районах Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. Там живут более полумиллиона человек. Для них строят Рублево-Архангельскую линию метро, она станет альтернативой Арбатско-Покровской для жителей Строгина и Митина. Линия пройдет от центра города до станции "Липовая Роща", за МКАД. Первый участок уже завершили, строительство второго начнется в следующем году.

Мэр отметил, что отличные результаты показывают программа оптимизации движения транспорта, а также высокие темпы строительства дорог. Один из крупных проектов реконструкции – это Волоколамское шоссе. Завершили шесть из семи этапов работ. А до конца года закончат строительство моста через реку Сходня.

Тем временем в Митине к переезду в новые квартиры готовятся почти две с половиной тысячи человек. Они принимают участие в программе реновации. Это жители 14 домов на Новобратцевской улице. В первый дом новоселы уже заезжают. В Южном Тушине в программу вошли 11 домов, в Покровском Стрешневе – 48.

Не обошел мэр вниманием и московскую программу здравоохранения. Это один из приоритетов города. На Волоколамском шоссе уже в следующем году должны закончить строительство новых корпусов Инфекционной больницы № 1. После открытия пациентов будут размещать в изолированных палатах с обновленной системой вентиляции. А на улице Твардовского в 2023 году откроют семиэтажную поликлинику со всеми необходимыми отделениями, включая травмпункт.

Одна из главный особенностей Северо-Западного округа – это парки и пляжи. За последние годы привели в порядок и благоустроили ландшафтный парк "Митино", Кировскую и Строгинскую поймы, пляж "Химки-2". Готовятся к благоустройству в Покровском-Стрешневе – это уникальная экосистема города. В самых посещаемых местах парка появятся детские и спортивные площадки. Работы обещают провести максимально бережно.

Развивается в городе и система оказания государственных услуг. Флагманский офис "Мои документы" в 2022 году откроют у метро "Сходненская". Там будут оказывать дополнительные услуги. Например, регистрировать автомобили. Москвичей обещают принимать в удобном графике, до 22:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.