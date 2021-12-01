В Москве с начала года по программе реновации ввели в эксплуатацию 75 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 75 жилых домов в рамках программы реновации. В них переедут больше 35 тысяч горожан, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"С начала 2021 года по программе реновации введены в эксплуатацию 75 новостроек общей площадью миллион квадратных метров. Этих площадей достаточно для обеспечения новым жильем более 35 тысяч человек", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

По его словам, большая часть новых домов расположена в ЮВАО – 14 зданий, далее идут САО и ВАО – по 10 новостроек. 45 из 75 домов уже передали под заселение, в остальные же первые жильцы начнут заезжать в 2022 году.

Новые дома по программе реновации появились в Солнцеве и Басманном районе. В них разместились 532 квартиры, в которые, как отметили в компании "КРОСТ", переедут порядка 1 100 москвичей. Заселение одного из домов началось в июле, а второго начнется в январе будущего года.

Ранее Бочкарев заявил, что в ближайшие пять лет столичные власти планируют возвести примерно 5,5 миллиона квадратных метров нового жилья по программе реновации. По его словам, реновация касается не только возведения новых домов, но фактически формирует качественно новую городскую среду, повышает качество жизни москвичей.

