В Москве началось строительство пятого этажа башни Национального космического центра

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты приступили к возведению пятого этажа башни Национального космического центра (НКЦ) в Москве, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что башня НКЦ будет символизировать ракету, стоящую на стартовом столе.

"В настоящее время возводятся конструкции пятого этажа высотного здания, здесь уже уложено более 12 тысяч кубометров бетона", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Готовность монолитных работ в низкоэтажной части комплекса зданий будущего центра оценивается почти в 96%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи выполнен на 95%.

Глава Стройкомплекса добавил, что в возведении центра принимают участие свыше 700 человек.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что для строительства башни НКЦ в несущем каркасе здания на уровне четвертого этажа применены опирающиеся на угловую колонну высотной части трансферные балки.

Он отметил, что данная технология создаст эффект невесомости башни, а также обеспечит проезд пожарной техники.

"Ранее подобная технология преднапряженной арматуры использовалась при возведении "парящего моста" в парке "Зарядье", – пояснил Кравцов.

Один из крупнейших центров космической отрасли создается совместно с правительством Москвы и госкорпорацией "Роскосмос" по поручению Владимира Путина.

На площадке НКЦ будут объединены ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр "Роскосмоса", отраслевые институты и предприятия, молодежные конструкторские бюро и другие объекты.

Помимо строительства НКЦ, предполагается развитие смежной высвобождаемой территории Центра Хруничева площадью 90 гектаров с особой экономической зоной, предприятиями научно-производственного кластера, конгрессно-выставочного центра, объектов по программе реновации, социальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в новом Национальном космическом центре появятся персональные кабинеты президента и премьер-министра РФ. Кроме того, информационный центр займет примерно 4 тысячи квадратных метров. Впоследствии тут смогут принимать как официальные делегации и ученые группы, так и экскурсионные туры.