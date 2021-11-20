Бочкарев: за пять лет по программе реновации построят 5,5 млн квадратных метров жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в ближайшие годы будут расти объемы и темпы строительства жилья по программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"В течение пяти лет мы планируем возвести примерно 5,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Это более тысячи современных домов и удобных домов, которые смогут принять новоселов", – приводятся в сообщении пресс-служба слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

Он отметил, что программа реновации касается не только возведения нового жилья, а фактически формирует качественно новую городскую среду.

"Программа реновации предлагает иное – более высокое качество жизни", – подчеркнул Бочкарев.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Они имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.

Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках. Квартиры уже предложили 2 875 гражданам – это 1 087 семей.