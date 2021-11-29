Десять жилых домов построят в центре Москвы по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

10 жилых домов общей площадью более 120 тысяч квадратных метров построят в центре столицы по программе реновации, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С начала реализации программы в округе уже введены в эксплуатацию два дома – на Мукомольном проезде (дом 2) в Пресненском районе и на улице Бауманской (дом 47/1) в Басманном районе", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Также планируется построить три дома в Басманном районе, еще четыре – в Красносельском, два – в Пресненском и один – в Таганском.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Они имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.

Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках.

