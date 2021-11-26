Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 600 жителей ТиНАО получат новое жилье по программе реновации в текущем году, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что осенью по программе передали под заселение два дома в ТиНАО, в поселении Мосрентген и в городском округе Троицк. В них смогут переехать 1 844 человека (866 семей). Они получили соответствующие предложения от департамента городского имущества. Новое жилье уже выбрали около 90% из них.

"В эти дома смогут переехать москвичи из 22 старых домов, расположенных в ТиНАО. Департамент городского имущества направил письма с предложением равнозначных квартир 1 844 москвичам (866 семей). И около 90 процентов москвичей – 1 645 человек (685 семей) – уже определились с выбором", – отметил министр потолочного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В ТиНАО в программу реновации был включен 251 дом с около 22 тысячами человек. Первое жилье передали под заселение в прошлом году: горожане переехали в две новостройки в Шишкином Лесу.

Отмечается, что во всех новостройках сделана современная отделка, также квартиры обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. Дворы благоустроили и озеленили, поставили детские и спортивные площадки, создали зоны для отдыха.

Недалеко от ЖК в Мосрентгене есть Троицкий лесопарк, а касаемо транспортной инфраструктуры, на данный момент строится станция метро "Мамыри".

Ранее стало известно, что в Москве за время действия программы реновации расселили 131 старое здание. Новые квартиры получили более 44 тысяч москвичей.

