12:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 1 600 жителей ТиНАО получат новое жилье по программе реновации в текущем году, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что осенью по программе передали под заселение два дома в ТиНАО, в поселении Мосрентген и в городском округе Троицк. В них смогут переехать 1 844 человека (866 семей). Они получили соответствующие предложения от департамента городского имущества. Новое жилье уже выбрали около 90% из них.
"В эти дома смогут переехать москвичи из 22 старых домов, расположенных в ТиНАО. Департамент городского имущества направил письма с предложением равнозначных квартир 1 844 москвичам (866 семей). И около 90 процентов москвичей – 1 645 человек (685 семей) – уже определились с выбором", – отметил министр потолочного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
В ТиНАО в программу реновации был включен 251 дом с около 22 тысячами человек. Первое жилье передали под заселение в прошлом году: горожане переехали в две новостройки в Шишкином Лесу.
Отмечается, что во всех новостройках сделана современная отделка, также квартиры обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. Дворы благоустроили и озеленили, поставили детские и спортивные площадки, создали зоны для отдыха.
Недалеко от ЖК в Мосрентгене есть Троицкий лесопарк, а касаемо транспортной инфраструктуры, на данный момент строится станция метро "Мамыри".
Ранее стало известно, что в Москве за время действия программы реновации расселили 131 старое здание. Новые квартиры получили более 44 тысяч москвичей.
"Москва сегодня": за год больше 20 тыс человек переехали в новостройки по реновации
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