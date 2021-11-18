91 дом введут в эксплуатацию по программе реновации в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2022 году власти столицы планируют ввести в эксплуатацию 91 дом, построенный по программе реновации. Общая жилая площадь зданий составит 1,4 миллиона квадратных метров, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
"Уже введен в эксплуатацию 161 дом, ведется проектирование и строительство более 300 домов во всех реновационных районах, начат или завершен процесс переселения свыше 55 тысяч жителей", – цитирует Загрутдинова портал мэра и правительства Москвы.
В общей сложности в 2022 году под заселение планируют передать 72 новостройки жилой площадью около 900 тысяч квадратных метров. Благодаря этому новые квартиры получат 35 тысяч москвичей.
Ранее Сергей Собянин осмотрел новостройку в Басманном районе, возведенную по программе реновации. Здание состоит из пяти секций и 274 квартир. Также в ней предусмотрен подземный паркинг на 155 машино-мест. Для инвалидов-колясочников оборудованы пять квартир.
Жители трех пятиэтажек в Басманном районе переедут в новые квартиры
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