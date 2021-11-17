14:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новостройку в Басманном районе, которую возвели по программе реновации, осмотрел Сергей Собянин. По его словам, в данном районе пять стартовых площадок, остальные четыре дома находятся в стадиях проектирования и строительства.
"Мы стараемся, чтобы по архитектуре эти дома улучшали облик Москвы. В этом районе, это Центральный район Москвы, посмотрите вокруг: такого качества домов рядом нет", – отметил градоначальник.
Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, жильцы начнут заселяться в новый дом на Бауманской улице в январе 2022 года. Туда переедут 237 семей.
Новостройка состоит из пяти секций и 274 квартир. Также в ней предусмотрен подземный паркинг на 155 машино-мест. Для инвалидов-колясочников оборудованы пять квартир.
Дом оснащен умными общедомовыми и поквартирными приборами учета водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Они имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.
Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках. Квартиры уже предложили 2 875 гражданам – это 1 087 семей.
Собянин осмотрел возведенную по программе реновации новостройку в Басманном районе
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