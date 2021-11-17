Собянин осмотрел возведенную по программе реновации новостройку в Басманном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новостройку в Басманном районе, которую возвели по программе реновации, осмотрел Сергей Собянин. По его словам, в данном районе пять стартовых площадок, остальные четыре дома находятся в стадиях проектирования и строительства.

"Мы стараемся, чтобы по архитектуре эти дома улучшали облик Москвы. В этом районе, это Центральный район Москвы, посмотрите вокруг: такого качества домов рядом нет", – отметил градоначальник.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, жильцы начнут заселяться в новый дом на Бауманской улице в январе 2022 года. Туда переедут 237 семей.

Новостройка состоит из пяти секций и 274 квартир. Также в ней предусмотрен подземный паркинг на 155 машино-мест. Для инвалидов-колясочников оборудованы пять квартир.

Дом оснащен умными общедомовыми и поквартирными приборами учета водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Они имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.

Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках. Квартиры уже предложили 2 875 гражданам – это 1 087 семей.