Более 45 тысяч человек расселили в новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве в рамках программы реновации в новые квартиры переехали более 45 тысяч человек. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
Он отметил, что на данный момент по программе реновации проводят расселение 58 тысяч ее участников. Из них 45,5 тысячи уже получили ключи от новых квартир.
"Переселение ведется в 137 новостроек более чем из 370 старых домов", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что с начала реализации программы в столице построили уже 167 домов общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров. Сейчас в столице проектируют и строят еще 5,5 миллиона "квадратов" жилплощади.
Бочкарев подчеркнул, что в этом году построен миллион квадратных метров жилья. Под заселение передано более 60 домов. В общей сложности за год в эксплуатацию ввели 75 новостроек.
"Этих площадей достаточно для обеспечения новым жильем более 35 тысяч человек", – отметил заммэра.
Ранее в столичном районе Зюзино ввели в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. Он расположен по адресу Севастопольский проспект, владение 79. Здание выполнено по индивидуальному проекту. Первый его этаж – коммерческий, там смогут разместиться магазины, кафе, спортклубы и салоны красоты.
Жители трех пятиэтажек в Басманном районе переедут в новые квартиры
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