Три дома построят по программе реновации на Амурской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Три дома по программе реновации построят в столичном районе Гольяново. В них переедут порядка 1 100 семей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Согласован проект строительства трех жилых корпусов для участников программы (реновации. – Прим. ред.) на Амурской улице", – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Каждый из трех жилых корпусов на Амурской улице будет состоять из двух строений. Стены зданий облицуют кирпичом, на первом этаже будут выделены помещения для коммерческих предприятий, также будет предусмотрена подземная парковка.
В рамках благоустройства прилегающих территорий будущих домов будут организованы уличные парковки, оборудованы детские и спортивные площадки, места для отдыха. Во дворах высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.
Ранее в столичном районе Кузьминки в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию два жилых корпуса по программе реновации. Первый корпус состоит из 102 квартир, второй – из 187. Прилегающие к ним территории благоустроили.
"Москва сегодня": в столице построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2021 году
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