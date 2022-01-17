Более 22 тыс рабочих мест появятся на территории пяти бывших промзон в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в рамках программы "Индустриальные кварталы" реорганизуют еще пять участков на территориях бывших промышленных зон. Их общая площадь составит 105 гектаров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что проекты решений о комплексном развитии одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы. По его словам, на этих территориях в основном находятся склады, а на одном – многолетний недострой, пятиэтажный гараж-стоянка. Благодаря реорганизации там появятся современные, удобные для жизни и работы кварталы.

"В столице появятся новые производства, жилье и места для отдыха, будут созданы 22 тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций превысит 220 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят восемь миллиардов рублей", – отметил Ефимов.

Промзоны, которые реорганизуют, находятся в трех округах. В САО индустриальные кварталы появятся на участках промзон в Головинском и Тимирязевском районах. В СВАО реализуют проекты комплексного развития территорий Отрадного и Свиблова. В ВАО работы пройдут на территории бывшей промзоны Калошино в Гольянове.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, инвесторы возведут свыше 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В Гольянове построят высокотехнологичные производства, объект пожарной охраны и общественно-деловые постройки.

"В Головинском районе возведут производственные постройки (на площади 500 тысяч квадратных метров), общественно-деловые постройки (166 тысяч квадратных метров), жилье (1,2 миллиона квадратных метров, из них почти 400 тысяч квадратных метров построят по программе реновации)", – подчеркнул Прохоров.

В районах Отрадное, Свиблово и Тимирязевском планируется возвести только общественно-деловые здания общей площадью свыше 360 тысяч квадратных метров, в том числе 90 тысяч квадратных метров выделят на строительство гостиницы напротив Главного ботанического сада.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест.

