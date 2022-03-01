На севере Москвы 13 домов введут в эксплуатацию про программе реновации до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На севере Москвы до конца года планируется ввести в эксплуатацию 13 домов по программе реновации, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что общая площадь новостроек составляет 152,6 тысячи квадратных метров.
По словам Загрутдинова, в нынешнем году лидерами среди округов по переселению станут ЮЗАО (12 домов), ЮВАО (11 домов) и СВАО (восемь домов). Среди районов будут лидировать Зюзино и Бескудниковский, там введут в эксплуатацию по пять домов. Еще по четыре дома отдадут под расселение в районах Кузьминки и Головинском.
Ранее Рафик Загрутдинов рассказал, что в Нижегородском районе столицы в этом году введут в эксплуатацию два жилых корпуса по программе реновации. По его словам, новостройка находится по адресу улица Нижегородская, владение 76. Здание строят по индивидуальному проекту.
Около миллиона москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации
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