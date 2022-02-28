Собянин осмотрел первый дом по программе реновации в Нагорном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел первый дом, построенный по программе реновации в Нагорном районе столицы. Мэр напомнил, что в этом районе еще три дома находятся в стадии строительства.

В ходе общения с жителями градоначальник добавил, что через несколько месяцев они смогут осмотреть новые квартиры.

"Все жители по программе (реновации. – Прим. ред.) переедут в хорошие качественные дома. Здесь и парковка есть, хорошая отделка, фасады. Качественный дом. Я надеюсь, вам понравится", – отметил Собянин.

Новый дом расположен по адресу Симферопольский проезд, дом 7, строение 1.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы говорится, что здание возведено по индивидуальному проекту. Односекционный дом на 66 квартир имеет 12 этажей. Фасад облицован искусственным камнем, имитирующим кирпич, лоджии и балконы застеклены, предусмотрены короба для кондиционеров. Первый этаж оформлен витражным остеклением, он будет нежилым.

Новостройка оборудована автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. На прилегающей территории оборудованы площадки для детей и занятий спортом, также есть зоны для тихого отдыха. В теплое время года территорию около дома озеленят.

Планируется, что жители соседней пятиэтажки начнут переезжать в новый дом в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что под заселение между тем будет передано около 1,1 миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему в новые квартиры смогут переехать около 37 тысяч горожан.