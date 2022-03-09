Бочкарев рассказал о начале монолитных работ на строящейся станции метро "Физтех"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты приступили к выполнению монолитных работ на строящейся станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время выполняется устройство бетонного основания станционного комплекса – там уже уложено порядка тысячи кубометров бетона. Он отметил, что общая строительная готовность участка от станции "Селигерская" до "Физтеха" составляет 25%.

"Тоннелепроходка на участке уже завершена, продолжаются активные работы по строительству всех трех станций: помимо "Физтеха", это "Лианозово" и "Яхромская", – добавил Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на станции "Физтех" также продолжается вынос инженерных сетей из зоны строительства, разработка грунта, монтаж ограждающих конструкций и крепление котлована.

В среду, 9 марта, Сергей Собянин осмотрел строительство станции "Лианозово", которая войдет в состав Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. По словам мэра, уже полностью выполнена проходка тоннелей, остались работы только на самой станции.

Он отметил, что продление Люблинско-Дмитровской линии – крупнейший строительный проект столичного метрополитена. По итогам работ ее протяженность увеличится с 14 до 26 станций. Последние три станции линии, в числе которых и "Лианозово", будут обслуживать шесть районов города, это около 500 тысяч человек.

