Бочкарев рассказал о начале монолитных работ на строящейся станции метро "Физтех"

16:31
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты приступили к выполнению монолитных работ на строящейся станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в настоящее время выполняется устройство бетонного основания станционного комплекса – там уже уложено порядка тысячи кубометров бетона. Он отметил, что общая строительная готовность участка от станции "Селигерская" до "Физтеха" составляет 25%.
"Тоннелепроходка на участке уже завершена, продолжаются активные работы по строительству всех трех станций: помимо "Физтеха", это "Лианозово" и "Яхромская", – добавил Бочкарев.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на станции "Физтех" также продолжается вынос инженерных сетей из зоны строительства, разработка грунта, монтаж ограждающих конструкций и крепление котлована.
В среду, 9 марта, Сергей Собянин осмотрел строительство станции "Лианозово", которая войдет в состав Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. По словам мэра, уже полностью выполнена проходка тоннелей, остались работы только на самой станции.
Он отметил, что продление Люблинско-Дмитровской линии – крупнейший строительный проект столичного метрополитена. По итогам работ ее протяженность увеличится с 14 до 26 станций. Последние три станции линии, в числе которых и "Лианозово", будут обслуживать шесть районов города, это около 500 тысяч человек.
Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Лианозово"
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