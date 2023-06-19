Мишустин выделил почти 3 млрд рублей новым регионам РФ на развитие промышленности

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил почти три миллиарда рублей на поддержку промышленности в новых регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на докапитализацию региональных фондов развития промышленности", – указано в сообщении.

Соответствующее распоряжение на выделение средств в размере 2,9 миллиардов рублей было подписано Мишустиным. Докапитализация позволит обеспечить финансовую поддержку промышленных предприятий новых регионов в форме льготных займов.

В правительстве считают, что данная мера позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности.

Ранее сообщалось, что более 3,2 миллиардов рублей выделят на развитие спорта в новых регионах РФ в 2023 году.

До этого стало известно, что правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов РФ.

В рамках этой программы планируется перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, а также формирование условий для дальнейшего роста благосостояния граждан.



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