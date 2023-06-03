В России ограничили время работы таксистов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России будет ограничено время работы для водителей такси. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление правительства сообщает ТАСС.

Согласно постановлению, работу таксистов-физлиц ограничили до 12 часов в сутки. Оно вступит в силу с 1 сентября 2023 года, действие постановление продлится до 1 марта 2029 года.

"Нормальная продолжительность рабочего времени физлица [водителя такси] должна составлять не более 40 часов в календарную неделю", – указано в документе.

При этом, если не выходит соблюдать ежедневную продолжительность рабочего дня, то возможно вести суммированный учет рабочего времени, при котором "продолжительность ежедневного рабочего времени физлица не должна превышать 10 часов". Это время, уточняется в постановлении, может быть увеличено не более чем на два часа для завершения заказа.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили определить профессию "водитель такси" на государственном уровне. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев установить квалификационные требования, а также решить вопрос о защите трудовых и социальных прав работников данной профессии.



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