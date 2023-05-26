В Госдуме предложили определить профессию "водитель такси" на государственном уровне

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Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев предложил закрепить на государственном уровне профессию "водитель такси", а также установить к ней квалификационные требования. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя министра труда России Антона Котякова.

"Предлагаю вам рассмотреть вопрос о том, чтобы на государственном уровне определить профессию "водитель такс"и, установить квалификационные требования, а также решить вопрос о защите трудовых и социальных прав этой категории работников", – привел политик часть письма в своем телеграм-канале.

Гусев аргументировал необходимость проведения подобных процедур тем, что работа водителя требует определенных навыков, компетенции и концентрации.

До этого комитет Совфеда по экономической политике предложил формировать цену полиса ОСАГО для таксопарков, учитывая показатели аварийности только действующих таксистов. Согласно данным АНО "Общественный Совет по развитию такси", 72% таксистов сталкиваются с отказами в страховании. На фоне этого они ведут нелегальную деятельность в сфере перевозок.

