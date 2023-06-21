Минтранс РФ пообещал запустить информационную систему легкового такси с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 сентября в РФ запустят федеральную государственную информационную систему легкового такси, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Об этом сообщает ТАСС.

"Минтрансом России в соответствии с законом с 1 сентября текущего года будет обеспечен запуск федеральной государственной информационной системы легкового такси", – заявил он в рамках совещания Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что изменения в законе и регулировании перевозок легковым транспортом произошли впервые за 20 лет.

Новые изменения позволят усилить контроль за такси, их реализуют при помощи единой цифровой платформы "Гостех", которая позволит охватить 453 тысячи машин и 20 миллионов россиян, резюмировал он.

Ранее Совфед в ходе заседания одобрил закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси. Документ позволит с 1 сентября 2024 года повысить в четыре раза размер страховых выплат.

Компания, физлицо или ИП, которые получили разрешение на перевозку, не смогут заниматься этим видом деятельности, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2,025 миллиона рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.

В декабре прошлого года депутаты Госдумы приняли закон, который устанавливает особенности организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси. Закон вводит понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "заказ легкового такси", "региональный реестр перевозчиков легковым такси".

Отмечалось, что закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.



Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси