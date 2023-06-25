10:07Транспорт
Власти Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям, информирует телеграм-канал правительства региона.
"Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала", – говорится в сообщении.
Кроме того, сейчас все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме. Автобусы ходят по расписанию, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Ранее стало известно, что власти Калужской области сняли ограничения движения личного транспорта на территории региона. Помимо этого, в Краснодарском крае также убрали все ограничения по движению.
Автомобили передвигаются без ограничений по Ростову-на-Дону
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