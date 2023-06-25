Ограничение движения по трассе М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях сохраняется

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Ограничение движения по трассе М-4 "Дон" в Тульской области и Подмосковье сохраняется. Об этом сообщили в компании "Автодор".

"Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", – говорится в сообщении в телеграм-канале "Автодора".

Тем не менее ранее в Росавтодоре заявили, что все введенные ограничения на трассах сняты.

До этого в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о частичном перекрытии трасс "Дон", "Урал" и "Крым" в Подмосковье.

Вскоре после этого временно ограничили автобусные рейсы Липецкой области с Москвой и Тулой, а также было отменено автобусное сообщение с Воронежской областью.

Кроме того, вечером 24 июня движение автомобильного транспорта решили ограничить в Калужской области на границе с другими регионами.

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