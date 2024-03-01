МО ФРГ не прокомментировало сообщение про обсуждавших удар по Крымскому мосту военных

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В министерстве обороны ФРГ не будут комментировать сообщение о предполагаемой записи обсуждения немецких военных ударов по Крымскому мосту. Об этом сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства в ответ на запрос РИА Новости.

"Пожалуйста, примите к сведению, что мы в принципе не комментируем сообщения СМИ и их содержание", – говорится в ответном письме.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik заявил, что произошедшая ситуация является лицемерием и политикой двойных стандартов. Такое было, продолжил он, и у французского президента Эммануэля Макрона. Эксперт подчеркнул, что все заявления западных политиков о том, что они не будут участвовать в войне против РФ, означают лишь то, что они не будут под своими флагами официально воевать.

Безпалько считает, что есть основания сомневаться в заверениях канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus. Он предположил, что оружие уже может находиться на Украине. Вопрос лишь в том, чтобы разрешить применение ракет.

В заключение специалист отметил, что Россия справится с этими вызовами, но западное лицемерие и двойные стандарты вызывают возмущение.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила об имеющейся у нее аудиозаписи с записанной беседой немецких офицеров по поводу атаки на Крымский мост. Она указала, что немцы еще обсуждали варианты сокрытия своего участия.

Позже отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сказала, что у СМИ Германии появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок по поводу удара по Крымскому мосту.

Также спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о необходимости направить в бундестаг требование провести расследование после случившегося. Он полагает, что данный инцидент обязывает руководство Германии дать разъяснения по некоторым вопросам.

Движение по всем четырем полосам Крымского моста открыли на 18 дней раньше срока