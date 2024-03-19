19 марта, 11:43Политика
В Германии призвали к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Необходимо вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и прекратить поставлять оружие Киеву, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Об этом сообщает RT со ссылкой на эфир телеканала Welt.
По мнению парламентария, российская сторона показывает, что готова к переговорам.
"Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе. Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", – подчеркнула она.
Немецкий политик возмутилась, что Берлин не рассматривает возможность мирного урегулирования ситуации на Украине.
Ранее СМИ писали, что подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции ФРГ проголосовали в Европарламенте за поставку ВСУ крылатых ракет Taurus.
В резолюции говорилось о том, что Киеву необходимы высокотехнологичные системы ПВО и такие ракеты, как Taurus, Storm Shadow и Scalp. Также речь шла о современных боевых самолетах, артиллерии, боеприпасах и беспилотниках.
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