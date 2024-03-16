Правящая коалиция ФРГ проголосовала за поставку Киеву ракет Taurus – СМИ

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Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции ФРГ проголосовали в Европарламенте за поставку Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает издание Bild.

"Одобрение было значительным во всех политических группах фракции: 451 голос – за, 46 голосов – против. И 49 человек воздержались от голосования", – уточняется в сообщении.

Как отметило издание, в резолюции говорилось о том, что Киеву необходимы высокотехнологичные системы ПВО и такие ракеты, как Taurus, Storm Shadow и Scalp. Также речь шла о современных боевых самолетах, артиллерии, боеприпасах и беспилотниках.

14 марта нижняя палата бундестага отвергла проект резолюции блока ХДС/ХСС, который предложил потребовать от правительства Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Сначала в бундестаге состоялись дебаты, в ходе которых большинство фракций высказались против принятия инициативы. Свое мнение высказали 690 депутатов.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия воздерживается от поставок Украине крылатых ракет Taurus, так как они способны поражать цели в Москве.

По его словам, для обеспечения контроля над применением ВСУ данных ракет на Украину необходимо было бы отправить немецких военных, однако такой вариант исключен.



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