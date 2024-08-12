WSJ: в Белом доме не ждут эскалации на Украине после атаки ВСУ на Курскую область

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США не настроены на серьезное обострение конфликта на Украине после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Wall Street Journal, в котором приводятся слова помощников из администрации Белого дома.

По информации иностранного издания, в Белом доме не сильно выросли опасения по поводу возможной эскалации конфликта, поэтому представители администрации считают, что "региональные битвы будут напоминать бои на Украине".

Однако в материале сказано, что единого мнения по этому поводу пока нет. Некоторые американские чиновники, например, боятся, что атака на Курскую область может спровоцировать "свирепый ответ" РФ.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российские войска жестко ответят на удары Киева по российским регионам. По ее словам, жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать.

При этом, по информации зарубежных СМИ, Украина также ждет мощного ракетного удара со стороны России на фоне атаки на Курскую область. Так, под российский ракетный обстрел якобы могут подпасть некоторые объекты в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания. Однако киевские власти готовятся к прилету "сотен ракет", уточнялось в СМИ.

