Times: в Киеве ждут "грандиозного ответа" России на атаку Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина ожидает мощного ракетного удара со стороны России на фоне атаки на Курскую область. Об этом со ссылкой на источник в украинском командовании сообщает британская газета The Times.

Согласно данным источника, на Украине ожидают, что под российский ракетный обстрел могут попасть некоторые объекты в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания.

"Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща. И что нечто вроде Курска не останется безнаказанным", – считает собеседник издания.

По его словам, киевские власти готовятся к прилету "сотен ракет".

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова ранее заявила, что российские войска жестко ответят на удары Киева по российским регионам. По ее словам, жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать.