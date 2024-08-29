Эйхельсхейм: Нидерланды не ограничивают применение Киевом F-16 в пространстве над РФ

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Власти Нидерландов не ограничивают использование и дальность применения переданных Киеву истребителей F-16 в пространстве над Россией, сообщил командующий ВС страны генерал Онно Эйхельсхейм.

"Мы не накладываем никаких ограничений на использование и дальность полета F-16, если соблюдаются законы войны", – цитирует его "Московский комсомолец".

Он подчеркнул, что Украина может "по своему желанию" использовать все ресурсы, предоставляемые Западом, при условии соблюдения гуманитарного права вооруженных конфликтов. По его словам, США отчасти согласны с таким тезисом.

Ранее Нидерланды передали Украине 24 истребителя F-16, однако военачальник отказался сообщить, сколько из них уже развернуто и принимает участие в боевых действиях.

В начале августа первые истребители F-16 производства США заметили над контролируемой российскими военнослужащими территорией в Херсонской области.

До этого в СМИ появилась информация, что первая партия самолетов F-16 от союзников по НАТО уже была доставлена на Украину. Спустя время прибытие истребителей подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

Российская компания "ФОРЭС" пообещала выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-15 или F-16. По словам заместителя исполнительного директора компании Ильи Потанина, выплата предполагается только за первый сбитый истребитель.

