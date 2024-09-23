Постпредство РФ: западники ставят Украину на первое место во всех дискуссиях ООН

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Страны Запада на первое место во всех дискуссиях ООН ставят Украину, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

"Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН", – сказал он.

Дипломат назвал это странным, поскольку, по его словам, происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в Газе.

Ранее Полянский заявил, что Россия не знакома с "мирным планом" украинского лидера Владимира Зеленского по разрешению конфликта и не была приглашена на его обсуждение.

Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий является неделя высокого уровня, на которую каждый год съезжаются главы государств и министры, чтобы высказаться на актуальные мировые темы.

31 августа Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавил Лавров. Также российскую сторону на сессии будут представлять замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Между тем, как рассказал официальный представитель кремля Дмитрий Песков, Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, поскольку на сегодняшний день США не лучшее направление для поездок президента РФ.