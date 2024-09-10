Песков: сегодня США – не лучшее направление для поездок президента РФ

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Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, которое состоится 22–23 сентября в Нью-Йорке, поскольку на сегодняшний день США – не лучшее направление для поездок президента РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он не ездит последние годы. Потом все-таки сейчас США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства как страны – штаб-квартиры ООН. Поэтому сейчас, наверное, это не лучшее направление для поездок", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В конце августа Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Ее возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, в состав войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.