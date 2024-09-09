09 сентября, 13:10Политика
Песков заявил о незаинтересованности Кремля в интервью Путина Гершковичу
Фото: ТАСС/Zuma
Кремль пока не заинтересован в интервью Владимиру Путину американскому журналисту Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам нужно иметь повод. Пока такого повода мы не видим", – добавил он.
Гершкович был осужден в РФ за шпионаж, его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. В своем прошении о помиловании он попросил Путина дать ему интервью. Затем журналиста передали США в рамках обмена заключенными, который состоялся в Турции 1 августа.
RT опубликовал кадры задержания журналиста Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана