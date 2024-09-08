Кремль пока не начал подготовку к прямой линии Путина

Фото: kremlin.ru

Кремль пока не начал готовиться к прямой линии Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Он пообещал представителям СМИ позже сообщить об этом дополнительно.

Следующую прямую линию планируют вновь объединить с большой пресс-конференцией, отметил ранее Песков. Представитель Кремля говорил, что мероприятие состоится ближе к Новому году.

Последний раз прямая линия с главой государства проводилась в декабре прошлого года. Тогда Путин ответил на 67 вопросов, из которых 26 задали россияне и 33 вопроса – представители СМИ.