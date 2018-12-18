Дом Тарантино в Лос-Анджелесе подвергся ограблению

Фото: Тасс/Zuma/Dennis Van Tine

Двое неизвестных проникли в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе. Это произошло в воскресенье около полуночи, сообщает портал "Мир 24".

Предположительно, грабители забрались в здание через окно. В момент инцидента Тарантино находился дома и спугнул злоумышленников.

Неизвестным все же удалось похитить драгоценности и другое имущество режиссера. Сумма ущерба не называется. Полиция изучает записи с видеокамер наблюдения.