Скончался режиссер-мультипликатор, создавший кролика Роджера

Фото: wikipedia.org

В Великобритании в возрасте 86 лет скончался режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс. Он умер в своем доме в Бристоле. Причины смерти не уточняются., сообщает газета Sun.

Уильямс известен как режиссер фильма "Кто подставил кролика Роджера" и создатель анимации титров двух частей "Розовой пантеры". Он трижды становился обладателем премии Оскар, и дважды удостаивался премии Bafta.

В 1988 году Уильямс создал популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит. В 2000 году выпустил учебник "Аниматор: Набор для выживания".

В конце июля американский театральный продюсер и режиссер бродвейских постановок Харольд Принс скончался на 92-м году жизни. Принс умер в Рейкьявике после непродолжительной болезни.