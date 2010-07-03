Скончался режиссер-мультипликатор, создавший кролика Роджера

В Великобритании в возрасте 86 лет скончался режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс. Он умер в своем доме в Бристоле. Причины смерти не уточняются., сообщает газета Sun.
Уильямс известен как режиссер фильма "Кто подставил кролика Роджера" и создатель анимации титров двух частей "Розовой пантеры". Он трижды становился обладателем премии Оскар, и дважды удостаивался премии Bafta.
В 1988 году Уильямс создал популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит. В 2000 году выпустил учебник "Аниматор: Набор для выживания".
В конце июля американский театральный продюсер и режиссер бродвейских постановок Харольд Принс скончался на 92-м году жизни. Принс умер в Рейкьявике после непродолжительной болезни.
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