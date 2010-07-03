Режиссер Бродвея Харольд Принс умер на 92-м году жизни

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Американский театральный продюсер и режиссер бродвейских постановок Харольд Принс скончался на 92-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter.

Принс умер в Рейкьявике после непродолжительной болезни. По желанию режиссера, похорон не будет, однако осенью состоится торжественное мероприятие в его честь.

Мировую известность Харольду Принсу принесли постановки бродвейских мюзиклов второй половины XX века. Среди них – мюзиклы "Вестсайдская история", "Скрипач на крыше", "Суини Тодд", "Призрак Оперы" и "Кабаре".

Принс 21 раз удостаивался театральной премии Тони. У режиссера остались жена, дочери Джуди и Дейзи, сын Чарльз и внуки Фиби, Люси и Феликс.

Ранее на 79-м году скончался актер и режиссер Юрий Прохоров. На его счету более 20 ролей. Как второй режиссер он работал с Виктором Титовым, Владимиром Мотылем, Игорем Масленниковым и другими.