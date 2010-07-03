Умер режиссер и актер Юрий Прохоров

Фото: кадр из фильма "Квартет Гварнери", 1978 год, реж. В. Костроменко
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
"16 июля на 80-м году жизни не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Прохорова Юрия Николаевича", – сказано в сообщении объединения.
Прощание пройдет в пятницу, 19 июля, в 11:00 в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.
Юрий Прохоров родился 6 июля 1940 года. В 1967 году он окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. В 1967-1971 годах служил актером в Севастопольском драматическом театре имени Луначарского.
На его счету более 20 ролей. Как второй режиссер он работал с Виктором Титовым ("Здравствуйте, я ваша тетя", "Адам женится на Еве", "Не ждали, не гадали!"), Владимиром Мотылем ("Расстанемся – пока хорошие", "Несут меня кони"), Игорем Масленниковым ("Что сказал покойник"), а также с другими кинорежиссерами.
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