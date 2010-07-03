Сергей Лазарев стал прототипом персонажа для комедии Netflix

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Американский стриминговый сервис Netflix готовит комедию под названием "Евровидение" – в ней образ российского участника международного песенного конкурса Александра Лемтова списан с певца Сергея Лазарева, сообщают "Дни.ру".

Отмечается, что сыграет Лемтова 36-летний британский актер Дэн Стивенс, известный по сериалам "Легион" и "Аббатство Даунтон", а также по фильму "Красавица и чудовище".

На то, что роль создавалась на основе образа Лазарева, указывают несколько факторов – в частности, идентичный возраст британского актера и российского музыканта, а также их внешнее сходство.

Сергей Лазарев дважды представлял Россию на "Евровидении" – в 2016 году в Стокгольме и в 2019 году в Тель-Авиве. Оба раза исполнитель занял третье место.

Ранее сообщалось, что многолетний эксклюзивный контракт с Netflix заключили авторы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс. Они будут работать над новыми кино- и телевизионными проектами сервиса. Подписать шоураннеров также пытались Disney, Comcast, Amazon и Apple. Сумма сделки оценивается в 200 миллионов долларов.