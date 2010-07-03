Шатунов отказался от исполнения песни "Белые розы"

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Певец и композитор Юрий Шатунов покинул группу "Ласковый май" и полностью отказался от репертуара коллектива. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин.

При этом он заявил, что отныне Шатунов "решил больше не петь репертуар группы". По словам Разина, "теперь он будет исполнять только свои песни".

"Вынужден заявить, что все 27 произведений группы "Ласковый май" Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права", – приводит слова Разина портал "Дни.ру".

Разин подчеркнул, что Шатунов "отказался" от коллектива. По его словам, правообладатели обратились к Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы, на что тот заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как уже "перерос".

Кроме того, Разин пригрозил огромными штрафами всем, кто осмелится без разрешения петь репертуар группы на концертах или использовать в рекламе.

Ранее официальный представитель Шатунова опроверг сведения о его госпитализации в Новосибирске. У музыканта заболел зуб, и ему решили вызвать скорую помощь.