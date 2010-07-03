Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сведения о госпитализации бывшего вокалиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова не соответствуют действительности. Так заявил его официальный представитель.

Он рассказал, что у музыканта вечером в Новороссийске заболел зуб, и ему некуда было обратиться, поэтому решили вызвать скорую помощь.

"Скорая сориентировала на зубную клинику. Там были знакомые, которые приехали и открыли клинику. Ему поставили пломбу, и сейчас у него все в порядке – он уже восстановился и все у него хорошо. Он не хлипкий", – передает Агентство "Москва".

Ранее СМИ сообщали, что бывший вокалист группы "Ласковый май" был госпитализирован перед своим концертом в Новороссийске из-за острой зубной боли.

