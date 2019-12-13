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Общество

09:03

Специалисты назвали последствия переутомления на работе

общество

Фото: depositphotos/fizkes

Люди, испытывающие переутомление на работе, рискуют заболеть. Об этом сообщает RT, основываясь на исследовании экспертов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

Риску ухудшения здоровья подвергаются около 50% женщин и 30% мужчин. Это относится к работникам, которые чувствуют усталость более 24 часов в неделю. У них увеличивается вероятность развития заболеваний органов зрения (67% у женщин, 57% у мужчин), эндокринной системы (56% у женщин, 40% у мужчин), сердечно-сосудистой системы (30% у женщин, 29% у мужчин).

Основной причиной своей утомляемости около половины участников исследования назвали напряжение. Речь идет об эмоциональном напряжении, связанном с ответственностью, а также о зрительном и умственном внимании.

Выяснилось также, что сотрудники с показателем "сильной" усталости болеют чаще других – в среднем 24,9 дня в году.

В исследовании приняли участие 1,7 тысячи медиков, учителей и офисных работников.

Ранее американские исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что плохой сон делает человека более уязвимым к стрессу и повышает тревожность. Ученые наблюдали за психическим состояние двух групп, одна из которых провела без сна целую ночь, а другая – выспалась.

Результаты показали, что у людей из первой группы префронтальная кора, которая отвечает за проявление тревоги, работала со сбоями. Плохой сон на 30% повышает уровень стресса, заключают исследователи.

Ученые выяснили, зачем человеку нужен сон

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