Депздрав призвал вызывать на дом врача при симптомах гриппа и ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном департаменте здравоохранения попросили граждан не ходить в поликлинику при симптомах острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или гриппа, а вызвать врача на дом, сообщает Агентство "Москва".
В ведомстве отметили, что эта мера связана с необходимостью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
"Симптомы возможного заражения коронавирусом схожи с обычной простудой – сухой кашель, повышение температуры, поэтому диагноз может поставить только специалист. Отличить новую коронавирусную инфекцию от ОРВИ невозможно самостоятельно", – говорится в сообщении.
Вызов врача на дом позволит исключить риск заражения людей в транспорте и поликлинике. При вызове нужно обязательно сообщить о поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу или о контактах с людьми, прибывшими оттуда.
На месте доктор проведет осмотр, термометрию, при необходимости возьмет мазок из зева и носа. При подтверждении ОРВИ врач назначит препараты и составит индивидуальную программу лечения, при подозрении на коронавирус будет принято решение о госпитализации пациента.
В Москве введены новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.
Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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